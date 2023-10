Assassin’s Creed Mirage wkrótce z wyczekiwaną funkcją. Ubisoft wysłuchał graczy

Aktualizacja ma pojawić się pod koniec października. Niestety Ubisoft nie ujawnił, kiedy dokładnie wspomniany patch trafi w ręce graczy. Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji na temat wspomnianej „łatki” ze strony Ubisoftu.

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Mirage dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Mirage. Wyczekiwany powrót do korzeni.