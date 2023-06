Teleportacja w Assassin's Creed: Mirage to przesada? Gracze dyskutują

Przedwczoraj podczas pokazu Ubisoft Forward mieliśmy wreszcie okazję zobaczyć całkiem obszerny fragment rozgrywki z gry Assassin’s Creed: Mirage. Prezentacja najnowszej odsłony bestsellerowej serii francuskiego giganta została ogółem przyjęta bardzo ciepło; spora część społeczności bardzo docenia powrót do korzeni cyklu. Jednak nie wszystkie elementy spotkały się z tak samo pozytywnym odbiorem – najwięcej wątpliwości wzbudziła pokazana na filmie zdolność błyskawicznego eliminowania kilku przeciwników, co przez wielu graczy zostało po prostu określone jako teleportacja.

Assassin’s Creed: Mirage z teleportacją? Jedna z mechanik wywołała dyskusję wśród graczy

Ba, ciężko się z nimi nie zgodzić. Główny bohater dosłownie teleportuje się między celami, co – zdaniem licznych fanów, do których sam należę – niespecjalnie pasuje do ogólnego klimatu i powiedzmy-że-realistycznego charakteru gry. W komentarzu, który towarzyszył rozgrywce, deweloperzy twierdzą, że Basim po prostu tak szybko się porusza. W praktyce wygląda to jednak jak zwykła teleportacja.