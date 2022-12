Assassin’s Creed Jade wyciekł do sieci. Pierwszy gameplay prezentuje nową odsłonę serii

Assassin’s Creed Jade to jedna z wielu obecnie powstających nowych odsłon serii, które zadebiutują w najbliższych latach. Podczas tegorocznego Ubisoft Forward francuski deweloper zapowiedział grę tworzoną z myślą o urządzeniach mobilnych, która zabierze nas do starożytnych Chin. Choć o Assassin’s Creed Jade wciąż niewiele wiemy, to produkcja jest w zaawansowanej fazie rozwoju i pewne fragmenty są już w pełni grywalne. Nagranie jednego z nich trafiło właśnie do sieci, prezentując pierwszy gameplay z nadchodzącej gry.

Pierwszy gameplay z Assassin ’s Creed Jade wyciekł do sieci

Ubisoft zapowiedział Assassin’s Creed Jade jako grę AAA, pomimo niższego budżetu i wydania gry wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Już pierwszy zwiastun zaprezentował nam głównego bohatera, w którego przyjdzie nam się wcielić, a także środowisko, które będziemy zwiedzać w grze. Gameplay prezentuje akcję na Wielkim Murze Chińskim i w wiosce Yongning, która jest atakowana przez wrogą armię. Rozgrywka nie odbiega od tego, co znamy z dużych odsłon serii, polegając w głównej mierze na walce i przemieszczeniu się z jednego punktu do drugiego, pokonując po drodze przeszkody.