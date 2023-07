Assassin’s Creed Jade wkrótce z zamkniętą betą. Znamy szczegóły i termin testów

Okazuje się, że zamknięta beta Assassin’s Creed Jade odbędzie się w dniach 3-11 sierpnia 2023 roku . Zainteresowani muszą zarejestrować się za pośrednictwem oficjalnej strony gry , a następnie wypełnić otrzymany na podany adres e-mail formularz. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 lipca, a zaproszenia będą rozsyłane do 31 lipca.

Na czerwcowym Ubisoft Forward zaprezentowano nowy zwiastun Assassin’s Creed Jade . Ubisoft poinformował wówczas również, że tego lata gracze będą mieli okazję wziąć udział w zamkniętej becie wspomnianej produkcji. Francuska firma nie rzucała słów na wiatr, ponieważ wczoraj wydawca podzielił się szczegółami oraz ujawnił dokładny termin zapowiadanych testów . Niestety nie jest do końca pewne, czy użytkownicy z Polski także otrzymają możliwość sprawdzenia pobocznej odsłony popularnej serii.

Użytkownicy, którym uda się otrzymać dostęp do testów, będą natomiast mogli pobrać niezbędne pliki już 1 sierpnia, czyli na dwa dni przed startem bety . Gracze muszą również posiadać odpowiedni sprzęt. Na szczęście Ubisoft przygotował listę kompatybilnych urządzeń, które pozwolą bez problemu wziąć udział w zamkniętej becie Assassin’s Creed Jade.

Ubisoft informuje, że do testów zaproszonych zostanie wyłącznie 5000 graczy, a całość ograniczy się do dwóch regionów – Ameryki Północnej oraz Europy Zachodniej. Francuska firma nie podała jednak dokładnej listy krajów, dlatego też nie jest pewne, czy użytkownicy z Polski również otrzymają zaproszenie do zamkniętej bety Assassin’s Creed Jade.

Na koniec warto przypomnieć, że Assassin’s Creed Jade to poboczna odsłona serii tworzona z myślą o urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS. Zgodnie z zapowiedziami produkcja zabierze graczy starożytnych Chin, a użytkownicy będą mogli stworzyć własną postać i przemierzać rozległy otwarty świat. Gra ma być dystrybuowana w modelu free-to-play, ale na ten moment nie znamy jej dokładnej daty premiery.