Assassin's Creed Mirage w rzucie izometrycznym przez błąd. Fani zachwyceni

Każda duża część serii Assassin's Creed oferowała jedynie kamerę zza pleców podczas poruszania się postacią. Okazuje się, że najnowsza odsłona Assassin's Creed Mirage zawiera błąd, który zmienia perspektywę na izometryczną, podobną do takich gier jak Prince of Persia, czy Seven: The Days Long Gone. Gracz o pseudonimie SplashDMG126 na Reddicie zaprezentował krótki fragment rozgrywki z błędem, który od razu zachwycił wielu graczy.

Assassin's Creed Mirage w rzucie izometrycznym – gracz pochwalił się nietypowym błędem

Jak możemy zobaczyć Assassin's Creed Mirage prezentuje się z nowej perspektywy bardzo dobrze. Kamera nie jest przystosowana do takiej rozgrywki, ale przy odrobinie pracy deweloperów, produkcja byłaby w rzucie izometrycznym całkowicie grywalna. Najbardziej w oczy rzuca się większe pole widzenia, które dają szerszą perspektywę na otoczenie, w tym przeciwników. Również sama panorama Bagdadu staje się bardziej urokliwa.