Assassin's Creed: Brotherhood of Venice – ruszyła przedsprzedaż. Premiera już w październiku

Assassin's Creed: Brotherhood of Venice to propozycja od wydawnictwa Portal. Jeśli jesteście fanami marki oraz lubicie planszówki, to warto zainteresować się tą produkcją . Liczcie się jednak ze sporym wydatkiem.

I choć jakość wydania może robić wrażenie, to dla wielu miłośników planszówek ciężkim do przekroczenia progiem może okazać się cena. Wydawnictwo Portal wyceniło bowiem swoją grę na 559,95 zł. Premiera Assassin's Creed: Brotherhood of Venice zaplanowana została na 12 października, a już teraz możecie składać zamówienia a formie pre-order.



Assassins Creed: Brotherhood of Venice najważniejsze informacje: