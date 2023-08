Arrow a Row – darmówka jak z reklam przyciąga graczy

Arrow a Row to gra przygotowana przez niezależne studio Lonerangerix. Produkcja zadebiutowała na rynku 20 sierpnia i jest dostępna zupełnie za darmo. Prosty pomysł i „atrakcyjna cena” przyciągają graczy.

Gdzieś to już kiedyś widziałem...

Wyłącznie na Steam Arrow a Row doczekało się już ponad 3200 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 97%, to pozytywne opinie. Jeśli zagłębimy się w komentarze przeczytamy, że gra do złudzenia przypomina produkcje mobilne, których reklamy nagminnie wyświetlają się w przeglądarkach. Wiele osób zaznacza jednak, że mamy tu do czynienia z faktycznie działającą grą, przy której łatwo zabić czas.



Mamy tutaj do czynienia z prostą w założeniach rozgrywką. Postać automatycznie pędzi do przodu atakując wrogów, a gracz ma za zadanie wybrać jeden z dwóch torów, po którym się porusza. Cyklicznie zbiera kolejne ulepszenia, starając się dotrzeć jak najdalej. Na koniec dorzucę tylko, że według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczytowym momencie w Arrow a Row zagrywało się jednocześnie ponad 8200 graczy.