Arnold Schwarzenegger ugryzł martwego sępa. Aktor robił okropne rzeczy na planie Conana

Arnold Schwarzenegger napisał nową książkę o samodoskonaleniu wraz ze wspomnieniami z jego życia, zatytułowaną „Be Useful: Seven Tools for Life”. W publikacji zawarł kilka nieznanych dotąd faktów dotyczących jego pracy nad filmami. Najbardziej szokujące jest wyznanie dotyczące produkcji Conana Barbarzyńcy z 1982 roku. Aktor ujawnił, że reżyser filmu, John Millus, zmuszał go do robienia strasznych rzeczy podczas prac na planie.