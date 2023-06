Arnold Schwarzenegger chciałby zostać prezydentem USA. „Widzę wyraźnie, jak wygrywam”

Zapytany o to, czy gdyby mógł, to kandydowałby już w 2024 roku na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Arnold Schwarzenegger odpowiedział, że „absolutnie”.

Wyraźnie widzę, jak mógłbym wygrać te wybory. Mam na myśli to, jak było ze mną i Kalifornią. A kiedy kandydowałem na gubernatora, było jasne, że ludzie szukają jakiejś nowej drogi, nie prawicy czy lewicy, ale kogoś, kto może zjednoczyć naród i nie widzi drugiej strony jako wroga… Jest tak wiele rzeczy do zrobienia. I da się zrobić. A to, co czyni to tak wspaniałym, to fakt, że jest to wykonalne. To wszystko jest możliwe, a przynajmniej ludzie spotykają się i mówią, że możemy to zrobić.