Aquaman 2 z ostatecznym czasem trwania. To jeden z najkrótszych filmów DC

Na sam koniec bieżącego roku Warner Bros. i DC Studios szykują jeszcze jedną premierę swojego superboharskiego filmu. Będzie to ostatni film należący do obecnego uniwersum DC, w którym Jason Momoa ma pożegnać się z rolą Króla Atlantydy. Nie będzie to jednak długie pożegnanie i według najnowszych informacji Aquaman 2 będzie trwać tylko 2 godziny i 4 minuty.

Aquaman i Zaginione Królestwo – czas trwania

Aquman i Zaginione Królestwo będzie więc krótsze od pierwszej części, która trwała 2 godziny i 23 minuty. Jest to również jeden z najkrótszych filmów uniwersum DC i film z najmniejszym metrażem od czasów Ptaków nocy z 2020 roku.

