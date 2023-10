Aquaman 2 – nowe spojrzenie na Merę. Rola Amber Heard będzie jednak większa?

Wygląda na to, że bohaterka nie otrzyma nowego kostiumu.

Jeszcze w tym roku czeka nas premiera nowego widowiska DC, czyli Aquaman i Zaginione Królestwo. Na pierwszym zwiastunie niemal pominięto Merę, w którą wciela się Amber Heard. Bohaterka pojawiła się raptem na jednym, krótkim ujęciu, ale wygląda na to, że odegra w filmie większą rolę. Przynajmniej na to może wskazywać pojawienie się Mery wśród nowych figurek Funko POP, które ujawniają, jak postać będzie wyglądać w filmie.

Mera otrzyma swoją własną figurkę z Aquaman 2

Mera została zaprezentowana na figurce podczas korzystania ze zdolności kontrolowania wody. Co jednak ciekawe, postać ma ten sam lub bardzo podobny kostium do tego, który nosiła w pierwszym filmie z 2018 roku. Najwyraźniej bohaterka grana przez Amber Heard ma na tyle ważną rolę, aby otrzymać własną figurkę, ale prawdopodobnie będzie to ograniczona rola, dlatego nie pojawi się późniejszych partiach filmu, w których mogłaby nosić nowy strój. Zdjęcia figurki Mery znajdziecie poniżej.