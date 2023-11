Aquaman 2 na nowym zwiastunie. DC walczy o uwagę widzów świetnym trailerem

Już za miesiąc w kinach pojawi się Aquaman 2, czyli kontynuacja jednego z największych hitów odchodzącego już uniwersum DC. Film będzie ostatnią produkcją należącą do DCU, a sądząc po wynikach finansowych poprzednich tytułów z serii, Warner Bros i DC Studios muszą się postarać, aby przyciągnąć widzów do kin. Dlatego nie dziwi, że najnowszy zwiastun wypełniony jest widowiskową i dynamiczną akcją. Trailer Aquamana i Zaginionego Królestwa prezentuje walkę między tytułowym superbohaterem a jego przeciwnikiem, Black Mantą, do tego wielką wojnę o Czarny Trójząb i olbrzymiego morskiego potwora. Wszystko to znajdziecie w poniższym zwiastunie.