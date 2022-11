Anulowano zamówienia Forza Horizon 4 i Forza Horizon 5 za 3 zł. Gracze oburzeni decyzją Microsoftu

Na facebookowej grupie Xbox Gracze Polska pojawiło się wiele komentarzy oburzonych graczy, którzy skorzystali z błędu cenowego i zakupili grę w okazyjnej promocji. Niektórzy wprost uderzają w Microsoft, zarzucając im chciwość, inni zaś zastanawiają się, czy jest to legalne, aby firma usunęła prawidłowo kupiony produkt z ich biblioteki cyfrowych gier. Pojawiają się nawet głosy nawołujące do zbadania sprawy przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, czy podjęcie prób dodzwonienia się do obsługi sklepu, aby wyjaśnić tę sytuację.

Z oferty skorzystali również nieuczciwy sprzedawcy, którzy kupili zestaw z myślą o odsprzedaży. W sieci pojawiło się wiele atrakcyjnych ofert na dwie najnowsze odsłony serii Forza Horizon i jeżeli ktoś skusił się na ich zakup, również dzisiaj stracił dostęp do gier. Takie osoby jednak nie mogą liczyć na zwrot pieniędzy.

Gracze krytykują Microsoft po anulowaniu zamówień pakietu Forza Horizon 4 i Forza Horizon 5

Szczerze mówiąc to jest nie legalny proceder. Zamówienie złożone opłacone przeszło otrzymujesz produkt - pozamiatane. I tak zawsze to działa. Ja o ten zwrot nie prosiłem i będę napastował M$hit o zwrot gry. Która została opłacona i która pobierało z 6 godzin.

I w ten sposób wielkie koncerny nas zwyczajnie oszukują. To nie był nasz błąd ze towar był w tej cenie. Nikt nikomu nie ukradł. Ale pozycja siły wielkiego koncernu umożliwia mu takie coś.

Cebule cebulami ale microsoft bez honoru całkowicie..…

Ej ale w sumie (pomijając debili którzy nakupili tych kluczy żeby odsprzedawać) to czy to jest sprawiedliwe? Jak w sklepie stacjonarnym ktoś się pomyli i wystawi, przykładowo Xboxa za 2zl to musi go sprzedać i koniec, więc dlaczego tutaj Microsoft postępuje niby poprawnie? Nie trzeba było używać żadnych vpnów, gift cardów czy jakichś stronek 3rd party tylko to był błąd bezpośrednio Microsoftu i moim zdaniem powinni wziąć za to odpowiedzialność a nie robić coś takiego

W ten sposób pokazują ze z grami cyfrowymi mogą zrobić wszystko ... Nie rozumiem ludzi ktorzy sie ciesza z cyfrówek ...

Ja dzisiaj dzwonię do suportu bo to niedopuszczalne

Ciekawe co teraz zrobią Janusze, którzy kupili po 20 kluczy jako gifty i odsprzedali je z zyskiem

cena umieszczona na/przy produkcie powinna być ceną obowiązującą i jeśli cena przy kasie okazuje się wyższa, konsument ma prawo kupić towar w cenie, która jest dla niego korzystniejsza, a o nieprawidłowościach w uwidacznianiu cen w sklepie może poinformować Inspekcję Handlową”.

Panowie a nie lepiej to zgłosić do UOKIK ? bo chyba moim zdaniem doszło do załamanie praw konsumenta tak mi się wydaje nie jestem prawnikiem .. ale gra była zakupiona w sposób legalny