Annie Wersching nie żyje. Odeszła aktorka znana z roli Tess w The Last of Us

Amerykańskie media poinformowały o śmierci Annie Wersching. Aktorka od 2020 zmagała się z rakiem, po trzech latach przegrywając walkę z chorobą. Smutną wiadomość o śmierci 45-letniej gwiazdy potwierdził jej mąż, Stephen Full.

W duszy tej rodziny jest dziś przepastna dziura. Ale zostawiła nam narzędzia do wypełnienia tego. Znajdowała cud w najprostszej chwili. Nie potrzebowała muzyki do tańca. Nauczyła nas nie czekać, aż przygoda sama cię znajdzie. „Idź to znaleźć. Jest wszędzie”. I znajdziemy to.