Ana de Armas nową Wonder Woman? Gwiazda wspomina o Gal Gadot

Aktorka odpowiedziała na casting fanów do nowego uniwersum DC.

James Gunn obecnie pracuje nad filmem o Supermanie, który wejdzie w skład nowego uniwersum DC. Wciąż nieznane są losy niektórych postaci ze starego uniwersum, w tym Wonder Woman, czy Aquamana. W ostatnich miesiącach pojawiało się wiele różnych plotek dotyczących tych bohaterów, którzy mieliby w ogóle zniknąć z ekranów, jak i pojawić się gościnnie w niektórych zapowiedzianych już produkcjach. Fani szybko ruszyli z propozycjami swoich własnych castingów do tych superbohaterów. Często przewijała się Ana de Armas jako Wonder Woman. Aktorka w jednym z wywiadów odpowiedziała, czy wcieliłaby się w Dianę Price.