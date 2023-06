Amber Heard będzie kontynuować swoją karierę. „Chcę być doceniana jako aktorka”

Po zakończeniu głośnego procesu między Johnnym Deppem a Amber Heard w czerwcu ubiegłego roku, aktorka na krótką chwilę zrezygnowała z blasku fleszy, próbując ułożyć swoje życie po przegranej rozprawie. Heard nie zrezygnowała jednak z aktorstwa i w tym czasie wzięła udział w produkcji nowego filmu zatytułowanego In the Fire w reżyserii Conora Allyna. Film miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Taorminie we Włoszech, na którym aktorka promuje swój najnowszy tytuł. Z tej okazji serwis Deadline przeprowadził wywiad z Amber Heard, która przyznała, że nie zamierza kończyć swojej aktorskiej kariery.

Amber Heard chce być doceniana jako aktorka

Heard nie może przebierać w ofertach i obecnie jej jedynym nadchodzącym filmem jest druga część Aquamana. Pomimo wielu plotek i spekulacji Warner Bros. nie zdecydował się na usunięcie aktorki i zobaczymy ją w najnowszej superbohaterskiej produkcji DC Studios. Dla Heard sukces filmu może być kluczowy dla kontynuowania jej kariery, gdyż jak powiedziała w wywiadzie, chce nadal „robić filmy i być doceniana jako aktorka”.