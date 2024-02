Amazon Prime Video na luty. Głośne nowości trafią na platformę

Luty już się rozpoczął, a to oznacza wiele nowości, które już dzisiaj trafiły na platformę Prime Video. W ofercie serwisu pojawiły się takie produkcje, jak sześć części serii Szybcy i wściekli, Ulepszenie, Królowa wojownik, Mumia, Piękna katastrofa, Czas mroku, Lady Bird, czy Wielki zielony krokodyl domowy. A to dopiero niewielka część tego, jakie produkcje obejrzymy na platformie Amazona w najbliższych tygodniach.

Świetnie zapowiadają się także oryginalne nowości na Prime Video. Już jutro, czyli 2 lutego, zadebiutuje Pan i Pani Smith, czyli nowa wersja kinowego hitu z Angeliną Jolie i Bradem Pittem. Pojawi się także nowa komedia romantyczna Upgraded z gwiazdą serialu Riverdale. Dla siebie znajdą coś również fani animacji dla dorosłych, dla których The Second Best Hospital in The Galaxy będzie idealną propozycją. Z kolei sympatycy piłki nożnej obejrzą Legia. Do Końca oraz film dokumentalny Kuba o byłym kapitanie reprezentacji Polski, Kubie Błaszczykowskim. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Video – luty 2024

Pan i Pani Smith – 2 lutego

Dwójka samotnych nieznajomych dostaje pracę w tajemniczej agencji szpiegowskiej, która oferuje im wspaniałe życie szpiega, bogactwo, podróże po świecie i wymarzoną kamienicę na Manhattanie. Haczyk: nowa tożsamość w zaaranżowanym małżeństwie jako Pan i Pani John i Jane Smith. Teraz John i Jane co tydzień wykonują ryzykowne misję, jednocześnie stając przed nowym kamieniem milowym w związku. Ich skomplikowana przykrywka staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy zaczynają żywić do siebie prawdziwe uczucia. Co jest bardziej ryzykowne, szpiegostwo czy małżeństwo?

Legia. Do Końca – 2 lutego

Osią zdarzeń sześcioodcinkowej serii jest emocjonujący sezon piłkarski 2022/2023, ale dokument znacznie wykracza poza te ramy. Daje szansę poznać czołowe postaci Legii, nie tylko poprzez pełnione funkcje w klubie, ale przede wszystkim jako ludzi, mężów, ojców, kumpli, którzy uchylają drzwi do życia prywatnego. Udowadniając jeszcze raz, że sport to ludzie. A za każdym stoi niewypowiedziana historia, która zmienia wszystko.