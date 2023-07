Amazon Prime Video na lipiec. Trzy głośne produkcje w ofercie na wakacje

Ciekawie prezentują się również serialowe nowości i powroty, w tym horror The Horror of Dolores Roach, drugi sezon Dobrego omenu, a także drugi sezon Tego lata stałam się piękna. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Wystrzałowe wesele (film) – 1 lipca

Darcy (Jennifer Lopez) i Tom (Josh Duhamel) zapraszają swoje szalone, uparte rodziny na ślub w malowniczej lokalizacji. Gdy na chwilę przed uroczystością para zaczyna wątpić w swój związek na wyspę napadają okoliczni piraci, biorąc jako zakładników obecnych uczestników nadchodzącego wydarzenia.

The Horror of Dolores Roach (serial) - 7 lipca

Serial oparty na popularnym podkaście Spotify o tej samej nazwie, to inspirowana Sweeneyem Toddem współczesna miejska legenda o miłości, zdradzie, marihuanie, kanibalizmie i przetrwaniu najsilniejszych. Dolores Roach (Justina Machado) wychodzi z więzienia po 16 latach i powraca do zgentryfikowanego Washington Heights. Ponownie spotyka się ze starym przyjacielem, Luisem (Alejandro Hernandez), który pozwala jej mieszkać i pracować jako masażystka w piwnicy pod swoim sklepem. Kiedy jej nowo odkryta stabilność zostaje zagrożona, "Magic Hands" Dolores robi co w jej mocy by przetrwać.

Zadra (film) - 7 lipca

„Zadra” to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich, jak ona. „Zadra” walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Mimo to, muzyka nie jest wszystkim, bo na życie głównej bohaterki kluczowy wpływ będzie miała miłość.

Tego lata stałam się piękna (sezon 2 ) - 14 lipca

Dawniej Belly odliczała dni do wakacji, bo nie mogła się doczekać powrotu do Cousins. Ale przez rywalizację między Conradem i Jeremiah, a także przez chorobę Susanny, lato już nigdy nie będzie takie samo. Gdy w Cousins zjawia się nieoczekiwanie pewna osoba, i okazuje się, iż rodzina może stracić ukochany dom Susanny, Belly musi znów zebrać całą ekipę, i wreszcie zdecydować, z kim chce się związać.

Gra fortuny (film) - 15 lipca

As wywiadu Orson Fortune i jego ekipa werbują największego gwiazdora Hollywood, by pomógł im udaremnić transakcję sprzedaży supernowoczesnej broni, która zagraża światu. Twardziel Jason Statham kontra złoczyńca Hugh Grant, a w drugim planie znakomity raper w swojej pierwszej dużej roli, czyli Bugzy Malone.

The Covenant - 21 lipca

Podczas wojny w Afganistanie miejscowy tłumacz ryzykuje własne życie, by przewieźć rannego sierżanta przez wiele mil wyczerpującego terenu.

Dobry omen (sezon 2) - 28 lipca

Nagi archanioł zjawia się w w drzwiach księgarni zbuntowanego anioła Azirafala, nie pamiętając, kim jest ani skąd się tam wziął. Mocno komplikuje to życie Azirafala i emerytowanego demona Crowleya, a Niebo i Piekło desperacko pragną odnaleźć zgubę. Crowley i Azirafal próbują naprawić pewną relację, ale zaczyna im grozić niebezpieczeństwo w teraźniejszości i przeszłości.