Amazon Prime Video na kwiecień. Wysokobudżetowy hit od twórców Avengersów w ofercie

W tym miesiącu na subskrybentów Amazon Prime Video czeka wiele atrakcji. Już w najbliższy piątek zadebiutuje film On a Wing and a Prayer z Dennisem Quaidem i Heather Graham. Będzie to jedynie przedsmak do rewelacyjnej oferty serialowej, którą rozpocznie piąty sezon Wspaniałej Pani Maisel. W następnych tygodniach w bibliotece platformy zadebiutuje Dead Ringers z Rachel Weisz, a także Cytadela, czyli drugi najdroższy serial w historii, którego budżet wyniósł aż 250 milionów dolarów. Pełną listę premier znajdziecie poniżej.

Gangs of Lagos (film) - 7 kwietnia

Gangs of Lagos to trzymający w napięciu, brutalny i brutalny thriller kryminalny z fabułą skupiającą się na grupie przyjaciół z dzieciństwa, z których każdy musi zmierzyć się z przeznaczeniem, dorastając na tętniących życiem ulicach i w sąsiedztwie Isale Eko, Lagos. W Gangach z Lagos występują Tobi Bakre, Adesua Etomi-Wellington i Chike Osebuka. Film wyreżyserował Jáde Osiberu.

On A Wing And A Prayer (film) - 7 kwietnia

W tej niezwykłej, prawdziwej historii o wierze i przetrwaniu „On a Wing and a Prayer” opowiada o wstrząsającej podróży pasażera Douga White'a (Dennis Quaid), mającego na celu bezpieczne wylądowanie samolotem i uratowanie całej rodziny przed niebezpieczeństwem nie do pokonania po tym, jak ich pilot zmarł niespodziewanie w trakcie lotu.

Wspaniała Pani Maisel (Sezon 5) - 14 kwietnia

Po spaleniu mostów i odwołaniu występów w czwartym sezonie serialu Midge Maisel próbowała odbudować swoją karierę i reputację. Dzięki występowi w uznanym „Gordon Ford Show” Midge jest gotowa iść do przodu i walczyć o pozycję na scenie – w końcu nie ma już nic do stracenia. W piątym i ostatnim sezonie Midge będzie o krok od osiągnięcia wymarzonego sukcesu tylko po to, by odkryć, iż niekoniecznie jest to tym, czego oczekiwała.

Greek Salad (serial) - 14 kwietnia

26-letni Tom i jego 22-letnia siostra Mia są dziećmi Xaviera i Wendy. Po śmierci dziadka odziedziczyli budynek w Atenach. Tom, młody start-upowiec przeszkolony w Nowym Jorku, dołącza do swojej siostry w Grecji, aby zarządzać rodzinnym majątkiem. Odkrywa, że ​​udająca studentkę Erasmusa Mia jest w rzeczywistości rebeliancką aktywistką, która okłamuje całą rodzinę. Ale ich różnice zdań i stylu życia bardzo skomplikują dzielenie się spadkiem.

Judy Blume Forever (film) - 21 kwietnia

Pokolenia czytelników wychowały się na książkach Judy Blume. Samo jej imię wywołuje powódź wspomnień u każdego, kto chwycił jedną z jej wielu powieści. Przez dziesięciolecia radykalna szczerość Blume pocieszała i urzekała czytelników – i sprawiła, że ​​znalazła się w centrum kontrowersji ze względu na jej poglądy na temat dojrzewania i seksu. Teraz ukochana amerykańska autorka szczerze dzieli się swoją własną historią dorastania.

Dead Ringers (serial) – 21 kwietnia

“Dead Ringers” serialowy remake klasycznego thrillera psychologicznego w reżyserii Davida Cronenberga z 1988 roku. W roli głównej wystąpi Rachel Weisz, grająca role sióstr bliźniaczek – Elliot i Beverly Mantle. Siostry dzielą ze sobą wszystko: narkotyki, kochanków i co najważniejsze, niemożliwe do stłamszenia pragnienie walki o zdrowie kobiet.

Cytadela (serial) – 28 kwietnia

Osiem lat temu Cytadela, niezależna globalna agencja szpiegowska, której zadaniem było zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa, została zniszczona przez agentów Manticore, potężnego syndykatu manipulującego światem zza kulis. Wraz z upadkiem Cytadeli, agenci Mason Kane (Richard Madden) i Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) zostali pozbawieni pamięci. Od tamtej pory pozostają w ukryciu, budując życie pod nowymi tożsamościami, nieświadomi swojej przeszłości. Pewnej nocy Mason zostaje wytropiony przez dawnego kolegę z Cytadeli, Bernarda Orlicka (Stanley Tucci), który desperacko potrzebuje jego pomocy, by zapobiec ustanowieniu przez Manticore nowego porządku świata. Mason i Nadia rozpoczynają misję, która zabierze ich w podróż dookoła świata by powstrzymać Manticore. Jednocześnie starają się zbudować związek, oparty na sekretach, kłamstwach i niebezpiecznej miłości.