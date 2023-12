Amazon Prime Video na grudzień. Świąteczne hity, nowość z Batmanem i wielka serialowa premiera

Pierwsze grudniowe nowości pojawiły się już na platformie Prime Video. Warto więc zwrócić uwagę na Świąteczną Aleję z Eddiem Murphym, a także polskie Święta inaczej. Na tym atrakcje w serwisie na ten miesiąc się nie kończą i już wkrótce do biblioteki trafi Merry Little Batman, czyli najnowsza animowana propozycja o Mrocznym Rycerzu. W Prime Video obejrzymy również kontynuację ubiegłorocznego hitu Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie?.

W tej pełnej przygód świątecznej komedii z Eddiem Murphym w roli głównej ojciec rodziny robi, co może, by wygrać coroczny gwiazdkowy konkurs na najlepiej ozdobiony dom w sąsiedztwie i nieopatrznie zawiera układ z psotną elfką, która ożywia postacie z „Dwunastu dni Świąt”.

Merry Little Batman to animowana rodzinna komedia akcji, która ma dołączyć do galerii klasycznych filmów o Mrocznym Rycerzu. Kiedy młody Damian Wayne zostaje sam w Wigilię Bożego Narodzenia w Wayne Manor, musi przemienić się w „Małego Batmana”, aby bronić swojego domu i Gotham City przed oszustami i superzłoczyńcami, którzy chcą zniszczyć święta.

Your Christmas or Mine 2 – 8 grudnia

To najcudowniejsza pora w roku… ale czy będzie taka dla Jamesa i Hayley? Ojciec Jamesa zaprosił Taylorów na Boże Narodzenie do luksusowego ośrodka narciarskiego w austriackich Alpach, aby mogli poznać jego nową amerykańską dziewczynę. Jednak tata Hayleya, Geoff, nalegał, aby zająć się rezerwacją, ale po drodze doszło do nieprzewidzialnego problemu. Po pomyłce z transportem na lotnisku obie rodziny lądują w swoich kwaterach, po różnych stronach doliny i na przeciwległych krańcach skali ocen wyszukiwarki hoteli. Czy związek Hayley i Jamesa będzie w stanie przetrwać kolejne burzliwe rodzinne Święta Bożego Narodzenia, czy też ich wspólna przyszłość wywróci się do góry nogami?

Reacher: Sezon 2 – 15 grudnia

Reacher otrzymuje zaszyfrowaną wiadomość ujawniającą, że członkowie jego byłej jednostki armii amerykańskiej, mordowani są jeden po drugim. Wyrwany ze swojego stylu życia Reacher ponownie spotyka się z trzema byłymi kolegami z drużyny, którzy zaczynają łączyć fakty, aby dowiedzieć się, kto ich zdradził.

Amazon Prime Video – pełna lista premier grudnia 2023