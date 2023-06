Amazon Prime Video na czerwiec. Wielki kinowy hit zmierza do oferty

Drugą dużą oczekiwaną premierą jest czwarty, finałowy sezon serialu Jack Ryana z Johnem Krasinskim. Serial emitowany od 2018 roku zebrał bardzo dobre opinie od widzów, a teraz fani produkcji będą mogli poznać zakończenie historii bohatera stworzonego przez Toma Clancy’ego. Ponadto na Amazon Prime Video w czerwcu pojawi się Deadloch, Moja wina, Panna to mój znak oraz drugi sezon Jeziora. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Medellín (serial) – 2 czerwca

Młody youtuber, Brahim, zostaje uprowadzony przez kolumbijskich gangsterów. Jego brat Réda przekonuje przyjaciół - Stana i Chafika - do wyruszenia na misję ratunkową. Na miejscu sytuacja wymyka się spod kontroli, ale z pomocą kolumbijskiej policjantki i byłego amerykańskiego agenta, bohaterowie odnajdują Brahima i podejmują próbę wyrwania go z rąk kryminalistów.

Creed: Narodziny legendy (film) – 2 czerwca

Adonis Johnson (Michael B Jordan) nigdy nie poznał swojego ojca, mistrza wagi ciężkiej Apolla Creeda, który zmarł przed jego narodzinami. Jednak mając boks we krwi, udaje się do Filadelfii, aby przekonać emerytowanego Rocky'ego Balboa (Sylvester Stallone), aby go trenował.

Creed II (film) – 2 czerwca

Kolejny rozdział w historii Adonisa Creeda opowiada o jego życiu na ringu i poza nim, podczas zmagań z nowo zdobytą sławą, problemami rodzinnymi i ciągłym dążeniem do mistrzostwa. W rolach głównych Michael B. Jordan i Sylvester Stallone.

Deadloch (serial) – 2 czerwca

Tasmańskie miasteczko Deadloch jest w szoku, kiedy znaleziono ciało jednego z mieszkańców w przeddzień lokalnej atrakcji, jaką jest Festiwal Zimy. Dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa muszą połączyć siły, aby znaleźć mordercę.

Z miłością (Sezon 2) – 2 czerwca

Z miłością to serial komediowo-obyczajowy, który opowiada o rodzeństwie Lily i Jorge Diazach, którzy doświadczają ogromnych zmian w życiu i polegają na swojej równie wielkiej rodzinie, aby pomogła im przetrwać po trzydziestce. Od ślubów i nowych miłości po złamane serca i zwyczajne rodzinne dramaty – drugi sezon pokaże niewidziany dotychczas rozwój Lily i Jorge.

Szczęśliwe tajemnice rodziny Duggarów (serial) – 2 czerwca

Limitowana seria dokumentalna ujawniająca prawdę kryjącą się za ulubieńcami Ameryki − wielką rodziną Duggarów i radykalną organizacją, która za nimi stoi: Instytucją Podstawowych Zasad Życia. Odkrywając szczegóły rodziny i ich skandalów, dowiadujemy się, że są częścią podstępnego i znacznie większego zagrożenia, gdzie stawką jest demokracja.

Moja wina (film) – 8 czerwca

Noah musi opuścić swoje miasto, chłopaka i przyjaciół i przenieść się do posiadłości Williama Leistera, nowego bogatego męża jej matki. Siedemnastoletni, dumny i niezależny Noah nie chce mieszkać w otoczonej luksusem rezydencji. Tam poznaje Nicka, swojego nowego przyrodniego brata, a zderzenie ich silnych osobowości staje się widoczne od samego początku. Noah wkrótce odkrywa, że ​​pod wizerunkiem wzorowego syna Nick skrywa życie pełne walki, hazardu i nielegalnych wyścigów samochodowych – czyli dokładnie tego, przed czym zawsze uciekała.

Creed III (film) – 9 czerwca

Adonis Creed odniósł wielki sukces w boksie, prowadzi udane życie zawodowe i rodzinne. Mimo to ryzykuje swoją przyszłość i staje do walki z zawodnikiem – swoim byłym przyjacielem – który nie ma nic do stracenia, a bardzo wiele do zyskania.

The Grand Tour: Eurocrash (program) – 16 czerwca

Jeremy Clarkson, Richard Hammod i James May wyruszają do Europy Środkowej na wyprawę samochodową, o której nikt nigdy nie myślał, w samochodach, o których nikt nigdy nie marzył. Ta epicka, 1400-milowa podróż prowadzi ich z Gdańska w Polsce przez Słowację, Węgry i Słowenię. Próbują swoich sił w radzieckiej Formule 1, zostają zaatakowani przez zabójczych łuczników, rekrutują słynnego kierowcę wyścigowego i biorą udział w spektakularnej kulminacji rodem z "Szybkich i Wściekłych". Odcinek powstał po szekoro komentowanym "A Scandi Flick" i będzie miał premierę przed ich kolejną przygodą, która niedawno zakończyła się w Mauretanii.

Jezioro (Sezon 2) – 19 czerwca

Justin chce, by było to najlepsze lato. Niestety jego plan spalił na panewce – spalił się też klub jachtowy. Wszyscy oskarżają Justina, ale on wie, że jest niewinny. Musi to udowodnić. Przyjeżdża Mimsy, matka Maisy, by spędzić „ostatnie” lato z rodziną. Billie poznaje przystojnego plantatora i aktywistkę klimatyczną, którzy nieźle jej namieszają w te wakacje.

Panna to mój znak (serial) – 23 czerwca

Serial Bootsa Rileya (Przepraszam, że przeszkadzam) Panna to mój znak to fantastyczna opowieść o Cootie’em, młodym czarnoskórym mężczyźnie o niemal czterometrowym wzroście, który mieszka w Oakland w Kalifornii. W serialu występują: Jharrel Jerome, Brett Gray, Kara Young, Allius Barnes, Olivia Washington, Walton Goggins, Mike Epps i Carmen Ejogo.

Tom Clancy's Jack Ryan (sezon 4) – 30 czerwca

W czwartym, ostatnim sezonie serialu Jack Ryan bierze udział w bardzo niebezpiecznej misji. Jako nowy wicedyrektor CIA pragnie zwalczyć korupcję. Podczas śledztwa odkrywa konwergencję kartelu narkotykowego z organizacją terorystyczną. Ujawnia także spisek w swoim otoczeniu, co sprawdza jego zaufanie do systemu, o który zawsze walczył.