Amazon Prime Gaming z dodatkową grą w styczniu. Ale nie wszyscy ucieszą się z prezentu

Niespodzianką jest gra Behind the Frame: The Finest Scenery VR, która trafiła na rynek we wrześniu 2023 roku. Jest więc to nowa produkcja, za którą odpowiada studio Akupara Games. Jak sam tytuł wskazuje, aby cieszyć się z produkcji należy posiadać jeden z zestawów gogli VR dostępnych na rynku, które można podłączyć do komputera osobistego. Jest to miła niespodzianka dla Amazona, ale tym razem nie wszyscy klienci będą mogli skorzystać z prezentu.

Behind the Frame to barwna, interaktywna gra opowiadająca o początkującej artystce, która jest u progu ukończenia ostatniej pracy do swojej galerii. Produkcja dostępna jest dla wirtualnej rzeczywistości, w której możesz malować pędzlem w pełni zrealizowanej przestrzeni 3D! Relaksujące i elokwentne doświadczenie, w które można grać we własnym tempie. Zanurz się w panoramicznym świecie pełnym olśniewających kolorów, pięknych, ręcznie animowanych efektów wizualnych i płynnej, przyjemnej do słuchania ścieżki dźwiękowej.

Niespodzianka w styczniu w ofercie Amazon Prime Gaming

Jeżeli jesteście zainteresowani odbiorem Behind the Frame: The Finest Scenery VR, to udajcie się na tę stronę i przypiszcie grę do swojego konta w Amazon Games. Oferta dostępna jest tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu Amazon Prime. Promocja trwa do 28 lutego.