Amazon Prime Gaming w marcu z 8 grami. Kolejny kultowy RPG i produkcja na licencji

Amazon przedstawił pełną listę nadchodzących gier w Prime Gaming. W marcu na subskrybentów czeka osiem gier, w tym druga część Fallouta. Najwidoczniej Amazon planuje rozdać wszystkie klasyczne odsłony serii przed premierą serialowej ekranizacji. Ponadto w ofercie znajdzie się gra na licencji Niezwyciężonego, czyli Invincible Presents: Atom Eve, która to produkcja była już wcześniej dostępna za darmo dla użytkowników Amazon Prime Gaming przez ograniczony czas.

Ponadto w marcu pojawią się takie tytuły, jak Scarf, Pearls of Atlantis: The Cove, Bus Simulator 21: Next Stop, czy Through the Darkest of Times. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – oferta na marzec 2024