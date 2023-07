Alterborn – zobaczcie gameplay z wersji pre-alpha

Alterborn to propozycja od niezależnego warszawskiego studia Iron Lung. O grze informowaliśmy Was już przy okazji debiutu pierwszego zwiastuna, co miało miejsce w marcu ubiegłego roku. Teraz twórcy podzielili się wideo przybliżającym gameplay. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

Wszystko wskazuje na to, że Alterborn będzie wymagającą produkcją

Warto podkreślić, że Alterborn jest wciąż na dość wczesnym etapie produkcji, a zaprezentowany gameplay pochodzi z wersji pre-alpha. Możecie jednak zobaczyć, na czym polegać będzie rozgrywka w tej strzelance, która jest inspirowana gatunkiem soulslike.