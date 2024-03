Alpha Protocol wraca do sprzedaży. Kultowy RPG od Obsidianu dostępne na GOG-u w polskiej wersji

Niektórych gier ze świecą szukać w największych sklepach z cyfrowymi grami. Taki los spotkał w czerwcu 2019 roku grę Alpha Protocol od Obsidian Entertainment. Prawa do produkcji są w posiadaniu Segi, która musiała usunąć ten tytuł ze sprzedaży ze względu na wygaśnięcie praw do wykorzystanej muzyki. Najwyraźniej problem został rozwiązany i po czternastu latach od premiery ten innowacyjny szpiegowski RPG powraca do sprzedaży na GOG.com

Alpha Protocol ponownie dostępny w sprzedaży

Alpha Protocol to dzieło studia Obsidian Entertainment, twórców Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, czy serii Pillars of Eternity. W grze wcielamy się w tajnego agenta Michaela Thortona, który podróżuje po całym świecie, wykonując sekretne operacje, aby zdemaskować zagrażający światu spisek. W toku odkrywania kolejnych tajemnic, bohater zostaje zmuszony do zerwania kontaktów ze swoją macierzystą agencją i kontynuowaniem działań na własną rękę.