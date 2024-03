Poznaliśmy pełne wymagania sprzętowe gry Alone in the Dark

Deweloperzy ujawnili pełne wymagania sprzętowe nadchodzącego Alone in the Dark.

Już za dwa dni na rynku zadebiutuje wyczekiwana gra Alone in the Dark. Deweloperzy postanowili trzymać graczy pecetowych w niepewności aż do ostatniej prostej, ponieważ dopiero teraz ujawnili pełne wymagania sprzętowe. Do tej pory znaliśmy jedynie minimalne oraz rekomendowane wymagania, a teraz doszły również wymagania dla wyższych ustawień graficznych. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Pełne wymagania sprzętowe Alone in the Dark

Minimalne wymagania sprzętowe (1080p/30FPS) niskie ustawienia graficzne, 1080p/30FPS

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 64-bitowy

Windows 10/11 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i3-8300 lub AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3-8300 lub AMD Ryzen 3 3100 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4GB VRAM) lub AMD Radeon RX 570 (8GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4GB VRAM) lub AMD Radeon RX 570 (8GB VRAM) PAMIĘĆ: 8 GB RAM

8 GB RAM DIRECTX: wersja 12

wersja 12 MIEJSCE NA DYSKU: 50 GB (SSD) Rekomendowane wymagania sprzętowe (1080p/60FPS) wysokie ustawienia graficzne, 1080p/60FPS

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 64-bitowy

Windows 10/11 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-12400 lub AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-12400 lub AMD Ryzen 7 3700X KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB VRAM) lub AMD Radeon RX 5700 XT (8GB VRAM)

NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB VRAM) lub AMD Radeon RX 5700 XT (8GB VRAM) PAMIĘĆ: 16 GB RAM

16 GB RAM DIRECTX: wersja 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe (1440p/60FPS)

epickie ustawienia graficzne, 1440p/60FPS

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 64-bitowy

Windows 10/11 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i7-12700 F lub AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-12700 F lub AMD Ryzen 7 5700X KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB VRAM) lub AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB VRAM)

NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB VRAM) lub AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB VRAM) PAMIĘĆ: 32 GB RAM

32 GB RAM DIRECTX: wersja 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe (2160p/60FPS)

epickie ustawienia graficzne, 2160p/60FPS

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 64-bitowy

Windows 10/11 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-13600 KF lub AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i5-13600 KF lub AMD Ryzen 5 7600 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (12 GB VRAM) lub AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB VRAM)

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (12 GB VRAM) lub AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB VRAM) PAMIĘĆ: 32 GB RAM

32 GB RAM DIRECTX: wersja 12

Wczytywanie ramki mediów.