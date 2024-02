Nowy zwiastun Alone in the Dark przedstawia mieszkańców Derceto

W sieci pojawił się nowy zwiastun gry Alone in the Dark, który przedstawia mieszkańców Derceto.

Już za niecały miesiąc na rynku zadebiutuje gra Alone in the Dark, czyli reboot kultowej serii horrorów zapoczątkowanej jeszcze w 1992 roku. Nic więc dziwnego, że studio Pieces Interactive kontynuuje podgrzewanie atmosfery wokół swojej produkcj, a my otrzymaliśmy kolejny zwiastun, który tym razem pozwala przyjrzeć się mieszkańcom nawiedzonej posiadłości Derceto.

Nowy zwiastun Alone in the Dark