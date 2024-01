Alone in the Dark na kolejnym klimatycznym zwiastunie.

W drugiej połowie marca bieżącego roku odbędzie się premiera gry Alone in the Dark od studia Pieces Interactive. Z tej okazji przedstawiciele wspomnianego zespołu wspólnie z wydawcą THQ Nordic postanowili zaprezentować nowy zwiastun produkcji, w którym pokazano nawiedzoną posiadłość o nazwie Derceto.

Alone in the Dark na kolejnym zwiastunie. Witajcie w Derceto

Podczas odkrywania Derceto natkniesz się na osobliwych mieszkańców i dziwne zdarzenia, które podważą twoje podstawowe przekonania. Czy jesteś gotowy odkryć niepokojącą prawdę w sercu posiadłości?

Przypomnijmy na koniec, że Alone in the Dark ma zadebiutować na rynku 20 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W role głównych bohaterów wcielili się Jodie Comer (jako Emily Hartwood; aktorka znana m.in. z Obsesji Eve) oraz David Harbour (jako Edward Carnby; aktor znany m.in. ze Stranger Things).