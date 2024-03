Albion Online uruchamia nowy serwer w Europie. Koniec z lagami

Albion Europa ruszy już 29 kwietnia o godzinie. Obecnie na oficjalnej stronie możecie zarejestrować się do zamkniętej bety, która ruszy 3 kwietnia o godzinie 12:00 czasu polskiego. Dodatkowo możecie kupić Pakiet Założyciela Albion Europa, który zapewni liczne korzyści i nagrody, takie jak wczesny dostęp do serwera, cenne przedmioty w grze (Złoto, konto Premium, czy ekskluzywne Etykiety Nazwy, Awatary, Meble i Przedmioty Ozdobne Założyciela. Posiadacze Pakiety Założyciela otrzymają pełny dostęp do zamkniętej bety, w tym unikalnego wyzwania, dzięki któremu będzie można odblokować dodatkowy Pakiet Ozdobny.

Zawartość serwera Albion Europa: