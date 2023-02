Aktualizacje do gier powinny być płatne – twierdzi znany japoński twórca

Dodatki, DLC, lootboxy, season passy i wiele innych mikrotransakcji wprowadzali deweloperzy przez lata, aby zwiększyć monetyzację swoich gier po premierze. W pewnym okresie wszystkie te mikropłatności były na tyle popularne, że nawet gry przeznaczone dla pojedynczego gracza nie były od nich wolne. Na szczęście płatne aktualizacje gier nigdy nie zostały spopularyzowane, chociaż Hidetaka Suehiro z White Owls Inc. uważa, że gracze powinni uiszczać opłaty za udostępnione przez deweloperów patche.

Proszę mi powiedzieć, dlaczego my, twórcy, którzy każdego dnia pracujemy po godzinach nad tworzeniem gier wideo, powinniśmy aktualizować nasze gry za darmo.

Producent Deadly Premonition uważa, że aktualizacje gier są bardzo kosztowne i wymagają wielu godzin pracy deweloperów. Dlatego twierdzi, że to gracze powinni być gotowi płacić za patche. Podaje przykład kawy w Starbucksie, za którą za każdym razem trzeba zapłacić 10 dolarów.

Należy jednak wspomnieć, że Japończykowi chodzi wyłącznie o te aktualizacje, które zawierają nowe elementy, takie jak przedmioty kosmetyczne, zadania, czy inne aktywności poboczne, które nie znalazły się w grze na premierę. Nie krytykuje więc braku opłat za aktualizacje, które mają naprawiać błędy i poprawiać wydajność gry.

Studio Suehiro niedawno wypuściło nową aktualizację do The Good Life, która w zasadzie jest DLC z prawdziwym zakończeniem. Patch wyceniono na 9,99 dolarów, co nie spodobało się graczom, którzy oczekiwali udostępnienie łatka za darmo.