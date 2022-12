Akademia pana Kleksa na pierwszym zwiastunie. Szykuje się wielki hit

Za reżyserię filmu odpowiada Maciej Kawulski (Underdog, Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa), zaś scenariusz napisał Krzysztof Gureczny. W roli Ambrożego Kleksa zobaczymy Tomasza Kota, a w Adę Niezgódkę wcieliła się Antonina Litwiniak. W nieujawnionej roli powróci również Piotr Fronczewski, którego możemy zobaczyć w jednej ze scen na zwiastunie.

Po tym, co udało mi się w życiu stworzyć nieskromnie myślałem, że nie boję się już niczego. Produkcja Kleksa oraz praca z wybitnie utalentowanymi dzieciakami uświadomiła mi szybko, że to po prostu nieprawda. Ale to nie był lęk o projekt, to był lęk przed tym, czy będę potrafił stać się znów na kilka miesięcy dzieckiem, aby możliwie najbardziej wiarygodnie opowiedzieć tę piękną historię — powiedział Maciej Kawulski, reżyser i producent filmu.