Ahsoka naprawiła po 40 latach jeden z największych błędów Gwiezdnych wojen

Już w najbliższą środę Ahsoka dobiegnie końca. Przedostatni odcinek wywołał wśród fanów spore poruszenie i wciąż jest przedmiotem wielu gorących dyskusji. Jedna z nich dotyczy naprawienia błędu znanego z Gwiezdnych wojen: Powrotu Jedi. Mowa o słynnej scenie, w której Luke walczy z przeciwnikami na barce Jabby. W pewnym momencie Skywalker kopie swojego oponenta, ale wyraźnie widać, że nawet go nie dotyka, a mimo to przeciwnik spada z pojazdu. Wspomniana scena została niedawno przypomniana przez samego Marka Hamilla i od lat jest obiektem żartów.

Ahsoka sprawia, że błąd z Powrotu Jedi stał się kanonem

Było to oczywiste niedopatrzenie twórców i błąd choreografii, który został żartobliwie nazwany przez fanów „kopnięciem mocy”. Aby raz na zawsze wyeliminować ten błąd z filmu, w książce „A Certain Point of View: Return of the Jedi” wydanej w sierpniu tego roku, ofiara kopnięcia wspomina, że została zaatakowana Mocą, chociaż do żadnego fizycznego kontaktu nie doszło.