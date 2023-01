Afeela – Sony i Honda zapowiedziały nową markę samochodów

Afeela to marka samochodów elektrycznych, która powstała dzięki współpracy dwóch gigantów – firm Sony i Honda. Prototyp auta został zaprezentowany podczas targów Consumer Electronics Show 2023. Według zapewnień, pierwsze egzemplarze trafią do sprzedaży w 2026 roku.

Sony Honda Mobility

Afeela to projekt autorstwa Sony Honda Mobility

Ciągle nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat samego projektu, ale szef zespołu Sony Honda Mobility – Yasuhide Mizuno – powiedział, że samochód w pełni wykorzysta doświadczenie zdobyte przez Sony w zakresie AI, VR i rozrywki, dzięki czemu Afeela na wielu polach będzie unikalną maszyną.



Auto będzie napakowane elektroniką. Afeela ma posiadać ponad 40 sensorów, w tym kamery i radary o różnych zastosowaniach, które będą umiejscowione na zewnątrz auta. Dzięki temu pojazd będzie posiadał niebywałe zdolności do detekcji obiektów, co przełoży się na jakość przystosowania do jazdy autonomicznej.



Według przekazanych informacji Afeela zostanie wyceniona podobnie do innych samochodów segmentu premium tworzonych przez takie marki jak: Mercedes-Benz, BMW, Volvo i Audi. Jak ciekawostkę warto dodać, że na pokładzie samochodu Sony znajdziemy PlayStation 5. Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć udostępnionych przez Sony Honda Mobility.