Adam Warlock w pełnym kostiumie na nowym zdjęciu ze Strażników Galaktyki 3

James Gunn na łamach magazynu Empire przyznał, że Adam Warlock grany przez Willa Poultera, nie będzie tradycyjnym antagonistą. Powodem jego niechęci do tytułowej drużyny będzie jego dziecięcy wiek, przez który Warlock jest jeszcze bardzo naiwny.

To trochę bardziej skomplikowane. Ale zdecydowanie nie jest dobrym facetem. To, co widzimy, to niemowlęca forma Warlocka, który niedawno wyszedł z kokonu i nie rozumie zbyt dobrze życia. Właściwie jest dzieckiem.