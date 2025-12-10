Activision reaguje na krytykę. Call of Duty z nowym podejściem do premier

Po krytyce i trudnym starcie Black Ops 7 wydawca zapowiada ważną korektę kursu dla całej serii.
Activision oficjalnie potwierdziło zmianę w polityce wydawniczej Call of Duty. Firma zapowiedziała, że nie będzie już sytuacji, w których kolejne odsłony tej samej podserii — jak Modern Warfare czy Black Ops — debiutują rok po roku. Decyzja jest reakcją na rosnącą krytykę ze strony graczy oraz trudny start Black Ops 7.
Call of Duty – czego dotyczy nowa strategia?
Informacja pojawiła się w nowym komunikacie Activision, w którym wydawca przyznał, że seria w ostatnim czasie nie zawsze spełniała oczekiwania części społeczności. Firma podkreśla jednak, że dobrze rozumie potrzeby graczy i zapowiada poprawę jakości kolejnych odsłon oraz większą różnorodność doświadczeń.
Jednocześnie Activision jasno zaznacza, że Call of Duty nie odchodzi od corocznego cyklu premier. Każdego roku gracze mają otrzymywać „absolutnie unikalne doświadczenie”, choć konkretne plany dotyczące nowej struktury wydawniczej nie zostały jeszcze ujawnione. Szczegóły mają zostać przedstawione „w odpowiednim czasie”.
W końcowej części komunikatu firma zapewnia, że przyszłość marki rysuje się w jasnych barwach. Activision przekonuje, że pracuje już nad „kolejną erą Call of Duty”, która ma nie tylko spełnić oczekiwania fanów, ale też wprowadzić elementy realnie rozwijające całą serię i gatunek strzelanek FPS.
Zmiana podejścia do podmarek może oznaczać większe odstępy między odsłonami Modern Warfare i Black Ops, a tym samym więcej czasu na rozwój i dopracowanie kolejnych gier.
