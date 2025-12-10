Activision reaguje na krytykę. Call of Duty z nowym podejściem do premier

Activision oficjalnie potwierdziło zmianę w polityce wydawniczej Call of Duty. Firma zapowiedziała, że nie będzie już sytuacji, w których kolejne odsłony tej samej podserii — jak Modern Warfare czy Black Ops — debiutują rok po roku. Decyzja jest reakcją na rosnącą krytykę ze strony graczy oraz trudny start Black Ops 7.

Call of Duty – czego dotyczy nowa strategia?

Informacja pojawiła się w nowym komunikacie Activision, w którym wydawca przyznał, że seria w ostatnim czasie nie zawsze spełniała oczekiwania części społeczności. Firma podkreśla jednak, że dobrze rozumie potrzeby graczy i zapowiada poprawę jakości kolejnych odsłon oraz większą różnorodność doświadczeń.