A Quiet Place: The Road Ahead - Poczuj niepokojący terror ciszy

Saber Interactive ogłosiło premierę gry A Quiet Place: The Road Ahead, która trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S jeszcze w tym roku.

Apokaliptyczny horror zainspirowany kinowym hitem

Saber Interactive oficjalnie zapowiedziało A Quiet Place: The Road Ahead, grę, która ukaże się jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Tytuł, wydawany przez Saber i stworzony przez Stormind Games, to pierwszoosobowa przygoda inspirowana przebojową serią filmów od Paramount Pictures. Gracze zostaną przeniesieni do mrożącego krew w żyłach świata A Quiet Place, gdzie doświadczą nieopowiedzianej wcześniej historii przetrwania po upadku ludzkości spowodowanego inwazją stworzeń polujących na dźwięk.

Nowa historia w uniwersum A Quiet Place

A Quiet Place: The Road Ahead uchwyci szalony terror, niepokojącą atmosferę i poruszający dramat ludzki, które uczyniły franczyzę filmową tak sławną. Gra jest skierowana do fanów filmów, horrorów oraz przygodówek. Gracze wcielą się w postać młodej kobiety, która walczy nie tylko z koszmarnymi stworami apokalipsy, ale także z wewnętrznymi lękami i konfliktami rodzinnymi. Mając do dyspozycji jedynie swoją bystrość i proste narzędzia, które uda się znaleźć, będą musieli pokonać liczne zdradliwe wyzwania i przeszkody, starając się przetrwać w obliczu nieznanych wrogów.

Przetrwaj ciszę i przeżyj koniec świata

Kluczowym elementem gry będzie absolutny horror związany z koniecznością ukrywania się, odwracania uwagi i cichego przemieszczania się obok drapieżnych stworzeń. Nawet najmniejszy dźwięk może zdradzić naszą pozycję, co wprowadza dodatkową warstwę napięcia i strategicznego planowania. Gracze będą musieli dokładnie obserwować każde otoczenie, korzystać z dostępnych narzędzi i wykorzystywać swoją pomysłowość, aby przetrwać w zrujnowanym świecie.