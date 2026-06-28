35 lat temu Dragon Ball zmienił się na zawsze. To wydarzenie wniosło serial na zupełnie nowy poziom

Ten odcinek zmienił całe anime.

Dragon Ball od dekad pozostaje jedną z najważniejszych marek w historii, ale nawet w tak bogatej historii są momenty, które wykraczają poza pewne przyjęte ramy. Jednym z nich była pierwsza przemiana Goku w Super Saiyanina, pokazana w Japonii 19 czerwca 1991 roku w 95. odcinku Dragon Ball Z, zatytułowanym „Transformed at Last”. Dragon Ball Z – minęło 35 lat od pierwszej transformacji Goku To właśnie wtedy widzowie zobaczyli scenę, która na stałe zmieniła sposób myślenia o shonenach i efektownych przemianach bohaterów. Dragon Ball już wcześniej cieszył się ogromną popularnością, a Goku od dawna był jedną z najważniejszych postaci popkultury. Jednak starcie z Freezą na planecie Namek sprawiło, że seria weszła na zupełnie nowy poziom.

Przez lata Dragon Ball udowadniał, że potrafi inspirować kolejne pokolenia twórców. Manga Akiry Toriyamy oraz jej animowana adaptacja wpłynęły na niezliczoną liczbę artystów, scenarzystów i fanów na całym świecie. Goku zaczynał jako pogodny, nieco naiwny bohater opowieści przygodowej, ale z czasem stał się symbolem całego gatunku. Jego pierwsza przemiana w Super Saiyanina była momentem, który wielu widzów zapamiętało na całe życie. W mandze scena była stosunkowo krótka i bardzo bezpośrednia. Śmierć Kuririna z rąk Freezy doprowadziła Goku do granicy wytrzymałości, a tłumiona wściekłość natychmiast przełożyła się na nową formę. Anime rozbudowało ten fragment, nadając mu znacznie większy ciężar emocjonalny. Narastająca muzyka, gniew Goku, zniekształcony krzyk, znikające źrenice i złota aura stworzyły obraz, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych kadrów w historii japońskiej animacji.

GramTV przedstawia:

Siła tej sceny wynikała nie tylko z efektowności samej przemiany. Goku, zazwyczaj łagodny, radosny i pełen współczucia, po raz pierwszy pokazał oblicze, które było dużo bliższe jego saiyańskiej naturze. Freeza przekroczył granicę, zabijając jego przyjaciela, a bohater odpowiedział gniewem, jakiego wcześniej w tej serii nie widzieliśmy. Nawet Kaio, obserwujący wydarzenia ze swojej planety, nie był pewien, czy Goku wciąż pozostał sobą. Od tamtego czasu Dragon Ball wielokrotnie wracał do pomysłu przełamywania kolejnych limitów. Fani zobaczyli następne poziomy Super Saiyanina, nowe warianty mocy, barwne transformacje i formy przypisane konkretnym bohaterom. Gohan jako Super Saiyan 2, Goku z Ultra Instinct, Gohan Beast czy Orange Piccolo także wywoływali ogromne emocje. Do dziś wielu fanów czeka również na animowany debiut Ultra Ego Vegety. Mimo to pierwsza przemiana Goku w Super Saiyanina wciąż zajmuje szczególne miejsce w historii Dragon Ball. To od niej zaczęła się era widowiskowych transformacji, które stały się jednym z fundamentów całej serii. Wpływ tej sceny szybko wykroczył poza Dragon Ball, ponieważ kolejne shoneny także zaczęły stawiać na podobne momenty przełomu, nowe formy i spektakularne skoki siły.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.