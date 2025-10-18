21 lat temu, tym słynnym pilotem, rozpoczął się jeden z najlepszych seriali science fiction w historii

To było wielkie otwarcie dla tej kultowej serii. Historia telewizyjnego science fiction zaczęła się pisać na nowo.

18 października 2004 roku w Wielkiej Brytanii wyemitowano odcinek, który na zawsze odmienił telewizyjne produkcje science fiction. 33 – pierwszy epizod serialu Battlestar Galactica – zadebiutował na długo przed premierą w USA i już wtedy uznano go za jedno z najwybitniejszych otwarć w historii gatunku. 21 lat temu rozpoczęła się Battlestar Galactica Większość seriali sci-fi potrzebuje kilku odcinków, by złapać rytm i zbudować napięcie. Battlestar Galactica osiągnęła to od razu. 33 kontynuuje historię z dwuczęściowego miniserialu: resztki ludzkości uciekają przed bezlitosnymi Cylonami, którzy co 33 minuty ponawiają atak.

Odcinek często trafia na listy najlepszych w historii telewizji. Twórca serialu, Ronald D. Moore, tchnął nowe życie w campową produkcję z lat 70., zamieniając ją w mroczną, polityczną opowieść o przetrwaniu. Bohaterowie – dowódca Adama (Edward James Olmos) i prezydent Roslin (Mary McDonnell) – stają przed dramatycznym wyborem, gdy muszą zniszczyć cywilny statek podejrzany o zdradę. Zwycięstwo okazuje się gorzkie, a granica między dobrem a złem – niebezpiecznie płynna.

GramTV przedstawia:

Olmos w jednym z podcastów Katee Sackhoff („The Shackoff Show”) nazwał 33 najlepszym epizodem całego serialu. Aktor zdradził też, że obsada faktycznie pozbawiła się snu, by lepiej oddać zmęczenie bohaterów. Ten realizm poruszył widzów, zwłaszcza weteranów wojennych, którzy chwalili autentyzm scen z kokpitów i napiętą atmosferę wśród pilotów. Choć formalnie nie jest to klasyczny pilot – wiele światotwórstwa wykonano już w miniserii – 33 uchodzi za wzorcowy pierwszy odcinek. W zaledwie 43 minuty dostarcza perfekcyjnie skonstruowane napięcie, dokumentalny realizm i refleksję nad etyką przetrwania po traumie. Zaledwie trzy lata po zamachach z 11 września, Battlestar Galactica odważyła się postawić trudne pytania o granice człowieczeństwa i moralności w świecie po katastrofie.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





