Użytkownicy PlayStation Network zgłaszają problemy... z licencjami na zakupione wcześniej gry

Tech

Maria Wawrzyniak

Coraz więcej użytkowników korzystających z usług PlayStation Network zgłasza (podajemy za serwisem MP1ST) dość dziwny (i całkiem poważny) problem – wielu z nich od dobrych kilkunastu godzin nie może uruchomić niektórych zakupionych wcześniej produkcji. Podczas prób uruchomienia tych gier pojawiają się błędy z kodem CE-42739-5. Co więcej, problem nie dotyczy jedynie zakupionych gier, ale również subskrypcji PlayStation Plus, usługi PlayStation Now czy dodatkowej zawartości do poszczególnych tytułów. Część użytkowników zgłosiła nawet problem z brakiem zakupionych przez nich gier w swojej bibliotece.

Niektórzy sugerują, że można ręcznie przywrócić licencje po wejściu w ustawienia, następnie zarządzanie kontem, a na koniec przywrócenie licencji. Niemniej jednak, w równie wielu przypadkach absolutnie niczego to nie zmienia. Na ten moment pozostaje więc czekać, aż problem zostanie rozwiązany.