The LEGO Ninjago Movie: Video Game zostało udostępnione za darmo

Maria Wawrzyniak

Do 21 maja wszyscy zainteresowani mogą za darmo odebrać grę The LEGO Ninjago Movie: Video Game, która została udostępniona przez Warner Bros. Interactive Entertainment.

Przedstawiciele studia Warner Bros. Interactive Entertainment postanowili udostępnić całkowicie za darmo grę The LEGO Ninjago Movie: Video Game. Wszyscy zainteresowani mają czas do 21 maja na odebranie wspomnianej produkcji. Tytuł jest dostępny na komputery osobiste na platformie Steam oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Przypomnijmy, że The LEGO Ninjago Movie: Video Game to platformowa gra akcji, której, jak sama nazwa wskazuje, fabuła jest oparta na wydanym w 2017 roku filmie. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony mediów branżowych, jak i graczy.

