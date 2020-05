Plotka: Telltale pracuje nad Tales from the Borderlands Redux – garść informacji na temat nadchodzących projektów studia

News

Maria Wawrzyniak ,

Na horyzoncie pojawiły się nowe doniesienia dotyczące Telltale – użytkownik o pseudonimie twautwdtftbl (nie pytajcie) wczoraj podzielił się na Reddicie informacjami dotyczącymi nadchodzących produkcji studia Telltale Games, a dokładnie Tales from the Borderlands, The Wolf Among Us 2 oraz serii The Walking Dead. Jeśli nie boicie się spoilerów, to zapraszamy bezpośrednio do postu wspomnianego użytkownika, który możecie znaleźć pod tym adresem. Postanowiliśmy poniżej nieco okroić wiadomość, aby nie zawierała informacji, które mogą okazać się dla niektórych spoilerami.

Najciekawszą informacją jest stwierdzenie, że Telltale pracuje aktualnie nad Tales from the Borderlands Redux, w ramach którego mamy otrzymać około godziny dodatkowej treści pod postacią epilogu. Do niego dojdzie również inna zawartość, jak chociażby nowe osiągnięcia na Steamie – te ostatnie wyciekły do sieci i znajdziecie je w poście twautwdtftbl (oraz oczywiście poniżej). Wszyscy, którzy posiadają już podstawową wersję gry, będą mogli nabyć Redux w formie płatnego dodatku w cenie 5 dolarów, czyli około 21 złotych. Osoby, które nie posiadają Tales from the Borderlands, będą musiały liczyć się z wydatkiem o wysokości około 30 dolarów, czyli 125 złotych. Użytkownik twierdzi, że na samym końcu wspomnianego epilogu mamy otrzymać wskazówkę dotyczącą następnej części Tales from the Borderlands. Ta jednak jest znacznie dalej, niż nam się wydaje – na ten moment możemy jedynie oczekiwać oficjalnej zapowiedzi Redux w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Wzmianka o The Wolf Among Us 2 jest znacznie krótsza i właściwie pozbawiona jakichkolwiek szczegółów poza jednym – w ramach trwającego aktualnie Summer Game Fest, które zakończy się w sierpniu, mamy otrzymać demo technologiczne gry. Na koniec wspomniano jeszcze o serii The Walking Dead, której najnowsza odsłona ma nazywać się roboczo A Fatal Frontier. Gra ma w szczególności skupić się na tym, aby zachować klimat horroru, odchodząc tym samym od dużego nacisku na wybory oraz decyzje dokonywane przez gracza. Oczywiście, wszystkie powyższe informacje na ten moment są jedynie plotką, dlatego radzimy podchodzić do nich z odpowiednią dozą ostrożności. Niemniej jednak o tym, czy są prawdą, powinniśmy przekonać się już niedługo. Co sądzicie?