Oficjalna zapowiedź Paper Mario: The Origami King – mamy zwiastun i datę premiery

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu Nintendo oficjalnie zapowiedziało Paper Mario: The Origami King, czyli kolejną (szóstą) odsłonę serii Paper Mario i zarazem pierwszą, która zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch. Zapowiedzi towarzyszył krótki dwuminutowy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej. Do tego poznaliśmy oczywiście nieco szczegółów na temat produkcji. Będziemy mieć do czynienia z humorystycznym połączeniem turowego RPG-a oraz tradycyjnej platformówki – wszystko z naszym ulubionym Mario, który udaje się do świata origami, aby uratować księżniczkę Peach, która została porwana przez króla Olly’ego.

https://youtu.be/FX6DTLcWUdY

Twórcy zadbali o to, aby Paper Mario: The Origami King dostarczyło graczom przede wszystkim zupełnie nowe mechaniki, w tym również świeży system walki. Na koniec dowiedzieliśmy się również, że gra zadebiutuje już 17 lipca wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.