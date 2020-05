Wideo

gram.pl ,

https://youtu.be/GvaMjUAP73E

Oj działo się, działo w ostatnim czasie… 2K Games zapowiedziało remake Mafii: The City of Lost Heaven, a także odświeżone wersje Mafii II i Mafii III. Z kolei Sony pokazało niespełna 20-minutowy, prawdziwy gameplay z Ghost of Tsushima, natomiast Epic zaskoczył wszystkich, udostępniając w swoim sklepie Grand Theft Auto V zupełnie za darmo. To oczywiście nie wszystko – więcej informacji znajdziecie w najnowszym odcinku GramTV News.

