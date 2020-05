News

Obok tego na serwerach Nioh 2 pojawiła się aktualizacja z trybem fotograficznym i nowymi misjami zmierzchu. The Tengu’s Disciple zadebiutuje tego lata.

Jeszcze przed premierą dedykowanej konsolom PlayStation 5 gry Nioh 2 Koei Tecmo i Team Ninja zapowiadały trzy fabularne rozszerzenia do rzeczonej produkcji. Dziś dowiedzieliśmy się, kiedy zadebiutuje pierwsze z nich. Dodatek zatytułowany The Tengu’s Disciple ukaże się dokładnie 30 lipca, by zaoferować nam dalszy ciąg wydarzeń fabularnych z podstawki oraz szereg innych atrakcji.

Team Ninja deklaruje, że każde z trzech dużych rozszerzeń wprowadzi do zabawy nowe elementy fabularne, zawartość dla end-game, a także nowe wyposażenie, umiejętności, lokacje, bossów i demony Yokai. Szczegóły dotyczące samego The Tengu’s Disciple poznamy w nadchodzących miesiącach, a tymczasem lepiej nie odstawiać katany na półkę.

Przy okazji zapowiedzi dodatku Keoi Tecmo ujawniło, że Nioh 2 rozeszło się w ponad milionie egzemplarzy na konsolach Sony, a już dzisiaj na serwerach gry pojawiła się nowa, opatrzona numerem 1.09 aktualizacja. Ta wprowadza do gry tryb fotograficzny oraz oferuje dziewięć nowych misji pobocznych.

Nioh 2 ukazało się 13 marca wyłącznie na PlayStation 4.

https://www.youtube.com/watch?v=hHt30e-r-G8