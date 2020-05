News

Pierwszy pakiet dodatkowej zawartości dla nowej przepustki sezonowej trafi do Civilization 6 na PC, PlayStation 4 i Xboksa One jeszcze w maju.

Sporo wody w rzece upłynęło od chwili, gdy deweloperzy z Firaxis Games przygotowywali nas do premiery kolejnej nacji w grze Civilization 6. Wiele zmieniło się po niedawnej zapowiedzi przepustki sezonowej New Frontier Pass, w której ramach do strategii trafi aż 8 nowych cywilizacji. Właśnie poznajemy najbliższą z nich – Majów – którzy wracają do sygnowanej nazwiskiem Sida Meiera serii z Panią Szóste Niebo na czele.

Okazuje się, że gracze zainteresowani prowadzeniem Majów powinni wypatrywać wszelkich dóbr luksusowych i w ich sąsiedztwie lokować centra kolejnych miast. Specjalna umiejętność Mayab zapewni dodatkowe obszary mieszkalne i złoto dla farm, za każdy taki zasób. Obok tego możemy liczyć na siłę Hul’che, czyli alternatywy dla łuczników, która dysponuje silniejszym atakiem, szczególnie przeciwko rannym jednostkom. Jednocześnie specjalna umiejętność Pani Szóste Niebo sprawia, że wszystkie jednostki w pobliżu stolicy są bardziej efektywne, a sąsiadujące miasta mają większe przychody.

Pierwsza paczka dodatkowej zawartości w ramach New Frontier Pass pojawi się w grze już 21 maja. Dodatki mają ukazywać się kolejno w maju, lipcu, wrześniu, listopadzie, styczniu i marcu, a każdemu z nich będzie towarzyszyć darmowa aktualizacja dla wszystkich posiadaczy tytułu na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=lQVk0s3rQh0&feature=emb_title