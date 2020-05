Fora poświęcone grze Valorant utonęły we łzach prawie 9 tysięcy zbanowanych cheaterów

Pierwsza fala masowych banów pojawiła się niedawno w Valorant, czyli sieciowej strzelance taktycznej od studia Riot Games. Jak donosi serwis Kotaku, informacja o wyrzuceniu dokładnie 8 873 oszustów pojawiła się na profilu Philipa Koskinasa na Twitterze, który jest odpowiedzialny we wspomnianej firmie właśnie za rozwiązania wykorzystywane później do walki z cheaterami. Deweloper zdecydował się jednak nie podawać żadnych konkretnych informacji dotyczących samej natury banów, zaznaczając przy okazji – po pytaniu wystosowanym przez jednego z użytkowników, który chciał wiedzieć, czy istnieje szansa pomyłki – że w grupie osób, które zostały usunięte z gry, absolutnie każdy użytkownik używał cheatów.

Niedługo po całej akcji fora internetowe zostały zalane łzami ukaranych oszustów, którzy postanowili wyżalić się innym użytkownikom w internecie:

Wydałem tak dużo pieniędzy na to g***o tylko po to, aby dostać bana – WTF.

Dobra robota, Riot. Nawet nie oszukiwałem w prawdziwej grze, tylko 5 minut w trybie treningu.

Co z tymi, którzy nigdy nie użyli cheatów w grze? Ludzie zostali zbanowani za to, że przez raptem 2 minuty używali cheatów w obszarze treningowym. Jestem nawet pewien, że wystarczyło po prostu mieć zainstalowane cheaty na komputerze, żeby od razu dostać bana. Nie macie nawet odrobiny wyrozumiałości?