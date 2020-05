Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2: pierwszy gameplay, porównanie z oryginałem, soundtrack, cena

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedwczoraj zorganizowano zapowiedź gry-niespodzianki w ramach trwającego Summer Game Fest organizowanego przez Geoffa Keighleya. Okazało się, że grą-niespodzianką jest zestaw Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, czyli remastery dwóch pierwszych odsłon kultowego cyklu. Wówczas otrzymaliśmy pierwszy zwiastun zapowiadający gruntowne odświeżenie – potwierdzono całkowicie odświeżoną oprawę graficzną, ukochany przez fanów soundtrack oraz mnóstwo innych szczegółów. Dziś powiemy sobie nieco więcej o grafice i soundtracku, a także o cenie zestawu. Obejrzymy również pierwszy gameplay, który pojawił się na kanale JablinskiGames, należącym do Jacka Blacka. Co więcej, w prezentacji biorą również udział synowie twórcy oraz sam Tony Hawk.

https://youtu.be/8I5baEQbX6Y

Jeśli zaś chodzi o cenę, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 zostało wycenione na 189,99 zł w sklepie Microsoft Store. Serwis VG247 zaprezentował z kolei porównanie gry z jej pierwowzorem, które możecie zobaczyć pod tym adresem. A co z soundtrackiem? Na ten moment mamy zestawienie zespołów, które usłyszymy podczas grania: Dead Kennedys, Rage Against The Machine, Bad Religion, Goldfinger, Millencoin, Naughty By Nature, Primus, Lagwagon oraz Papa Roach. Przypomnijmy jeszcze, że Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 Remaster zadebiutuje już 4 września bieżącego roku na komputerach osobistych w sklepie Epic Games Store oraz na konsoli Xbox One.