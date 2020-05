POLISH ESPORT CUP 2020 – zostały 2 dni do końca kwalifikacji

News

W zmaganiach półprofesjonalistów w Counter Strike: Global Offensive poznaliśmy już większość zespołów, które przeszły do fazy ligowej turnieju. Bez trudu z kwalifikacjami poradził sobie m.in. zespół Pawła “byali” Bielińskiego - byłego zawodnika Virtus.pro - PLMIX. Na awans mają szansę jeszcze tylko 4 drużyny z ponad 60, które stanęły do rywalizacji.

Znana jest już również większość drużyn, które walczyć będą w fazie grupowej turnieju VALORANT. Awans zapewnił sobie m.in. zespół NETopery, w którego składzie zobaczyć można mistrzów świata w grę ZULA. Powodów do zadowolenia nie mają natomiast reprezentanci esportowej sekcji WKS Śląsk Wrocław. Dwukrotnie otarli się oni o awans ulegając przeciwnikom w finałowych spotkaniach.

Przypominamy, że turniejowe rozgrywki śledzić można na platformie Twitch.tv oraz na fanpage’u Sport.pl na portalu Facebook. Transmisje na żywo obejrzeć można od poniedziałku do piątku. Na widzów czekają nagrody – co 5 minut rozlosowywany jest klucz do gry Ancestors Legacy. Linki do transmisji:

Counter Strike: Global Offensive w trybie “Wingman” - Kanał PACT TV ( - Kanał PACT TV ( https://www.twitch.tv/pact_tv ) (pon. - czw., godz. 18:30-23:00)

Counter Strike: Global Offensive w trybie klasycznym - Kanał Polish Esport Cup ( - Kanał Polish Esport Cup ( https://www.twitch.tv/polishesportcup ) (pon. - pt., godz. 17:00 – 23:00)

VALORANT - Kanał Actina ( https://www.twitch.tv/actina_pl ) (pon. - pt., godz. 17:00 – 23:00)

Promocje dla fanów esportu

Aż do 7 czerwca fani esportu mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji przygotowanych przez Sferis.pl wraz z pozostałymi partnerami wydarzania. W ofercie znajdziecie m.in. procesory Ryzen firmy AMD, monitory i peryferia MSI oraz komputery dla graczy Actina.