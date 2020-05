News

Nawet jeśli twórczość Hansa Rudolfa Gigera na gruncie gier wideo kojarzy nam się głównie z serią Dark Seed czy nadchodzącą grą Scorn, to nie jest to jedyny projekt dla uczczenia dorobku zmarłego przed kilkoma laty artysty. Grupa specjalistów od rozmaitych kreacji w świecie Minecrafta przygotowała cały świat nawiązujący do niepokojących obrazów Gigera. Projekt Everbloom Games wyróżnia mrok spotęgowany przez złowrogie przestrzenie i oszczędną kolorystykę, co możecie zobaczyć na załączonych do wiadomości materiałach. Zainteresowanych odsyłamy bezpośrednio pod ten adres.

Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych kreacji Hansa Rudolfa Gigera jest wizerunek ksenomorfa, który w naszej świadomości utkwił za sprawą filmu Obcy – ósmy pasażer Nostromo. Obok tego artysta pomagał przy pierwszej ekranizacji Diuny Herberta, a także przygotował oprawę wizualną we wspomnianych już przygodówkach Dark Seed.

https://www.youtube.com/watch?v=Wrpp7Ugswwg&feature=emb_title