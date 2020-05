News

Niedawno PlayStation Store pożegnało kolejną ofertę promującą gry popularne w Kraju Kwitnącej Wiśni, ale wygląda na to, że to nie koniec przecen. Do wciąż trwających wyprzedaży w swoim cyfrowym sklepie Sony dorzuca przeceny na gry, dodatki i edycje specjalne wielu hitów PlayStation 4. Promocja Rozszerzona rozgrywka potrwa do 28 maja. Poniżej kilka wybranych propozycji.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku – 59 PLN;

The Sims 4 Imprezowa Edycja Specjalna – 63 PLN;

Pakiet Edycja Premium Online GTA V + karta Great White Shark – 79 PLN;

Red Dead Redemption 2: Special Edition – 124 PLN;

Diablo III: Eternal Collection – 86,70 PLN;

Train Sim World 2020 – 62,50 PLN;

Kolekcja LEGO Harry Potter – 79 PLN;

Do 21 maja wciąż możecie załapać się na masę tanich gier w ramach promocji Ukryte Perełki w PS Store.

